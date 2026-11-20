

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه بسیج صرفاً یک نیروی نظامی یا مجموعه‌ای برای فعالیت‌های جهادی نیست، گفت: بسیج یک شیوه جدید حکمرانی است که می‌تواند الگوی اداره کشور در عرصه‌های مختلف باشد و دستگاه‌های اجرایی باید از روحیه و شیوه عملکرد بسیجی الگوبرداری کنند.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز، با گرامیداشت هفته بسیج و قدردانی از تلاش‌های فرماندهان، مسئولان و جوانان بسیجی، اظهار کرد: پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸، کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند و از آن زمان تاکنون، بسیج در کنار نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از نیرو‌های محوری کشور رشد کرده و در عرصه‌های مختلف به مردم خدمت‌رسانی کرده است.

وی با اشاره به استمرار حضور و فعالیت نیرو‌های بسیجی در صحنه‌های مختلف افزود: امروز نیز همان روحیه ایستادگی و حضور مردمی را در جامعه مشاهده می‌کنیم؛ چنان‌که به تعبیر قائد شهید، «این ملتی که این‌جور می‌ایستد بسیجی است».

امام جمعه شیراز با بیان اینکه حرکت بسیج از ابعاد مختلف قابل بررسی و تحلیل است، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، این است که بسیج تنها یک تشکیلات نظامی یا مجموعه‌ای برای انجام فعالیت‌های مقطعی نیست، بلکه نوعی الگوی جدید حکمرانی است که دشمنان را دچار سردرگمی کرده است.

آیت‌الله دژکام با اشاره به نقش بسیج در دوران دفاع مقدس گفت: در جنگ هشت‌ساله، دشمن تصور می‌کرد با قواعد شناخته‌شده نظامی روبه‌رو است، اما زمانی که نیرو‌های بسیجی وارد میدان می‌شدند، محاسبات دشمن به هم می‌ریخت و نمی‌دانست چگونه باید با این نیرو‌ها مقابله کند.

وی با اشاره به روحیه متفاوت رزمندگان بسیجی خاطرنشان کرد: در نگاه متعارف نظامی دنیا، نیرو‌های ویژه با تجهیزات و پوشش‌های خاص وارد میدان می‌شوند، اما جوانان بسیجی ما در خطوط مقدم، با ساده‌ترین امکانات و گاه حتی بدون کفش، از سنگری به سنگر دیگر می‌رفتند و با ایمان و اراده خود در میدان حضور داشتند.

وی با یادآوری شهید حاج علی‌اکبر رحمانیان اظهار کرد: این شهید بزرگوار هنگام شهادت حتی کفش به پا نداشت، اما در میدان مبارزه فاتح و میدان‌دار بود و عظمت جوان بسیجی مسلمان ایرانی را به نمایش گذاشت.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به تحولات نظامی اخیر نیز گفت: در جنگ ۴۰ روزه اخیر، بار دیگر مشاهده کردیم که چگونه استفاده از تجهیزات کم‌هزینه و شیوه‌های عملیاتی متفاوت می‌تواند سامانه‌ها و پایگاه‌های پرهزینه نظامی دشمن را با چالش مواجه کند. این همان نوع تفکر و عملکرد بسیجی است که معادلات متعارف را تغییر می‌دهد.

وی تأکید کرد: این الگوی حکمرانی تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود و باید در سایر حوزه‌های اداره کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله دژکام در ادامه با اشاره به فعالیت‌های بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی گفت: بسیج سازندگی نمونه دیگری از این الگوی جدید حکمرانی در عرصه توسعه و پیشرفت کشور است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های آبرسانی در حدود ۷۰۰ روستا بیان کرد: باید بررسی کنیم چه ویژگی‌هایی در شیوه عملکرد بسیج وجود دارد که موجب شده پروژه‌هایی با این گستردگی و کیفیت به نتیجه برسند .

ایت الله دژکام با اشاره به ضرورت بررسی علمی این تجربه‌ها گفت: دانشگاه‌ها، به‌ویژه در رشته‌هایی مانند حکمرانی و علوم اجتماعی، باید پروژه‌های پژوهشی و رساله‌های دکتری خود را به بررسی علمی این الگو اختصاص دهند و مشخص کنند چه عواملی موجب موفقیت بسیج در اجرای پروژه‌های بزرگ شده است.

آیت‌الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ظرفیت بسیج باید برای حل مسائل مهم و بر زمین‌مانده کشور به کار گرفته شود، گفت: از فرماندهان بسیج، بسیجیان دانشگاهی، بسیج اقشار، گروه‌های جهادی و همه مجموعه‌های مرتبط انتظار داریم مسائل حل‌نشده را شناسایی کنند و با روحیه بسیجی برای رفع آنها وارد میدان شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به مصوبات شورای فرهنگ عمومی و مجمع استانی گفت: امسال دو موضوع مهم فرهنگی به‌عنوان محور فعالیت‌های فرهنگی استان تعیین شده است که انسجام اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسلامی است.

وی با بیان اینکه موضوع انسجام اجتماعی از سال‌ها قبل در نقشه مهندسی فرهنگی استان فارس مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: حدود شش سال پیش این موضوع در برنامه‌ریزی فرهنگی استان پیش‌بینی شده بود و امروز نیز مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار دارد.

وی با تأکید بر نقش بسیج در تحقق این اهداف فرهنگی تصریح کرد: به نظر می‌رسد هیچ مجموعه‌ای به اندازه روحیه بسیجی نمی‌تواند این برنامه‌ها را به یک حرکت عمومی و فراگیر تبدیل کند. بسیج باید در این عرصه نیز به میدان بیاید.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن هزینه‌های فرهنگی دستگاه‌ها گفت: باید این موضوع را از سطح جلسات و مصوبات فراتر ببریم و به یک گفتمان عمومی تبدیل کنیم. به اعتقاد من، نیرو‌های بسیجی و مجموعه‌های مردمی بسیج ظرفیت لازم را برای هماهنگی، تسریع و پیشبرد این حرکت دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت نیرو‌های بسیجی، استادان دانشگاه، گروه‌های جهادی و مجموعه‌های فرهنگی، استان فارس و شهر شیراز بتوانند در زمینه اصلاح سبک زندگی اسلامی به الگویی موفق تبدیل شوند؛ به‌گونه‌ای که تجربه‌های به‌دست‌آمده در این استان قابلیت استفاده در سایر نقاط کشور را نیز داشته باشد.

آیت‌الله دژکام در پایان سخنان خود با دعوت از همه نیرو‌های بسیجی برای مشارکت در برنامه‌های فرهنگی استان گفت: در ادارات و مجموعه‌های مختلف استان، بسیجیان دلسوز و توانمندی حضور دارند که علاقه‌مند به خدمت و انجام کار مؤثر هستند. باید این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و با هدف‌گذاری واحد در حوزه فرهنگ فعالیت کنند.

وی افزود: اگر بسیجیان در دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، گروه‌های جهادی و اقشار مختلف با یک برنامه مشترک وارد میدان شوند، می‌توانند موضوعات موردنظر را به گفتمان عمومی و مطالبه عمومی جامعه تبدیل کنند و نتایج ارزشمندی برای شهر شیراز، استان فارس و کشور به همراه داشته باشند.