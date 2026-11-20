برودت پاییزی به ویژه دمای کمینه در استان مرکزی از فردا کاهش یافته و به شرایط فصلی خود باز خواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی امروز جمعه ۱۴۰۵/۰۸/۲۹ در پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: مطابق بررسی‌ها امروز به دلیل عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو در ساعاتی از روز موجب تداوم افزایش سرعت وزش باد خواهد شد که در برخی از نقاط استان سرعت وزش باد به بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت نیز خواهد رسید.

به تدریج از اواخر وقت امروز بر پایداری هوا افزوده خواهد شد و از فردا (شنبه) تا صبح دوشنبه با توجه به پایداری هوا و سکون نسبی جو ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی افزایش خواهد یافت که در صورت عدم کنترل منابع انتشار آلودگی موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان بویژه شهر اراک خواهد شد.

از این رو هشدار سطح زرد شماره ۲ آلودگی هوا در خصوص مخاطرات ناشی از افزایش غلظت آلاینده‌ها در این بازه زمانی صادر شده است.

از فردا دمای هوا (به ویژه دمای کمینه) کاهش پیدا خواهد کرد و به شرایط فصلی خود باز خواهد گشت.