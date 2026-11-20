امام جمعه موقت سنندج با تأکید بر نقش بسیج در عزت و اقتدار کشور، حمایت از مردم مظلوم غزه و ایستادگی در برابر ظلم و جنایات رژیم صهیونیستی را وظیفه‌ای شرعی و انسانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا معروف خالدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج، با تبریک فرارسیدن هفته بسیج و دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تفکر بسیجی را از عوامل مهم اقتدار و پیشرفت کشور دانست.

وی اظهار کرد: تفکر و فرهنگ بسیجی از صدر اسلام تاکنون، عامل پیروزی حق در برابر باطل بوده است و ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های بسیجیان در عرصه‌های مختلف، نقش مهمی در عزت و اقتدار کشور داشته است.

امام جمعه موقت سنندج افزود: بسیج در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، سازندگی و خدمت‌رسانی به مردم همواره پیشگام بوده و امروز نیز با بصیرت، ایمان و هوشیاری باید در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کند.

ماموستا خالدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مردم غزه و فلسطین، بر ضرورت حمایت مسلمانان از مردم مظلوم این منطقه تأکید کرد و گفت: کودکان، زنان و سالمندان غزه در شرایط دشوار انسانی و زیر حملات رژیم صهیونیستی روزگار می‌گذرانند و این وضعیت نشان‌دهنده عمق فاجعه انسانی در این منطقه است.

وی حمایت از مردم فلسطین و غزه را وظیفه‌ای شرعی و انسانی دانست و افزود: مقاومت مردم غزه در برابر ظلم و تجاوز، نمادی از ایستادگی و حق‌طلبی است.

امام جمعه موقت سنندج در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی میان مسلمانان، هوشیاری در برابر جنگ روانی و رسانه‌ای دشمنان را ضروری دانست.