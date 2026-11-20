سخنگوی قوه قضائیه، تور رسانه‌ای خدمت را فرصتی برای آشنایی خبرنگاران با مسائل، دستاوردها و مطالبات مازندران دانست و بر نقش رسانه‌ها در پیگیری مشکلات استان تأکید کرد.

کاظمی سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تور رسانه‌ای خدمت را فرصتی برای آشنایی نزدیک خبرنگاران با مسائل، دستاورد‌ها و مشکلات نیازمند پیگیری در استان مازندران دانست.

وی با اشاره به جایگاه جمعیتی و اقتصادی مازندران و ظرفیت‌های گردشگری و دریایی استان گفت: حجم و ارزش مالی برخی پرونده‌ها، ورود کالا از بنادر، تردد گردشگران و تأمین امنیت آنان، زمین‌خواری، تصرف اراضی و تغییر کاربری از جمله موضوعاتی است که در این استان اهمیت دارد.

کاظمی افزود: در جریان این رویداد، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از نزدیک با مسائل استان آشنا می‌شوند و ضمن اطلاع از دستاوردها، می‌توانند مشکلات و موضوعات نیازمند پیگیری را به مطالبه عمومی تبدیل کنند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین عملکرد دادگستری مازندران در سال‌های اخیر را در پیگیری مطالبات مردم، به‌ویژه موضوع تأمین آب شرب منطقه دودانگه و چهاردانگه، مثبت ارزیابی کرد و گفت: رئیس‌کل دادگستری، دادستان و مجموعه همکاران قضایی و اداری استان اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده‌اند.

وی با اشاره به تلاش مدیران استانی برای رفع مسائل و مشکلات مردم، ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات و پیگیری‌ها، زمینه پیشرفت بیشتر مازندران فراهم شود.