به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، امام جمعه بجنورد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان؛ خراسان شمالی ایران»، این رویداد را فرصتی ارزشمند و از برنامه‌های بسیار خوب و اثرگذار برای معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، اقدامات و قابلیت‌های استان در سطح ملی دانست. حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات مجموعه سازمان صدا و سیما، کارکنان رسانه ملی و به ویژه همکاران صدا و سیمای خراسان شمالی و شبکه اترک، از اقدامات و تلاش‌های دکتر رضا واعظی، مدیرکل صدا و سیمای استان و مجموعه همکاران این مرکز در اجرای شایسته این رویداد ملی و انعکاس ظرفیت‌های خراسان شمالی قدردانی کرد.

امام جمعه بجنورد در ادامه با اشاره به ماجرای جنگ حنین گفت: در آن واقعه، برخی از مسلمانان با تکیه بر کثرت جمعیت و توان نظامی خود، پیروزی را قطعی می‌دانستند و اعلام کردند که امروز کسی توان مقابله با آنان را ندارد؛ اما غفلت از خداوند و اعتماد بیش از حد به نفرات و تجهیزات، موجب شد در آغاز نبرد دچار شکست و پراکندگی شوند.

وی افزود: با بازگشت پیامبر گرامی اسلام (ص) و پایداری گروهی از مؤمنان، خداوند بار دیگر یاری خود را شامل حال مسلمانان کرد و با نزول سکینه و آرامش، دل‌های آنان را استوار ساخت و زمینه بازگشت به میدان و پیروزی را فراهم آورد.

امام جمعه بجنورد تأکید کرد: انسان باید با امید به خداوند و اعتماد به یاری الهی، محکم وارد میدان عمل شود؛ البته استفاده از امکانات و تجهیزات ضروری است، اما نباید به آنها مغرور شد، چراکه پیروزی حقیقی از جانب خداوند است.

نوری با بیان اینکه جهاد موجب عزت و اقتدار جوامع اسلامی می‌شود، بیان کرد: ترک جهاد و دفاع از دین، سرزمین و ارزش‌ها، نتیجه‌ای جز ضعف و ذلت نخواهد داشت و تاریخ نیز نشان داده است ملت‌هایی که از دفاع از هویت و سرزمین خود دست کشیده‌اند، با مشکلات و آسیب‌های جدی مواجه شده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه ملت ایران گفت: عزت و جایگاه ملت ایران در عرصه بین‌المللی در سایه مبارزه، ایستادگی و جهاد به دست آمده است. قدرت یک ملت تنها با محاسبات مادی و تجهیزات نظامی سنجیده نمی‌شود، بلکه معنویت، ایمان و اراده راسخ مردم نیز از مؤلفه‌های مهم قدرت و اقتدار ملی است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و نام‌گذاری این روز به‌عنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا، اظهار کرد: حضرت‌ام‌البنین (س) الگویی برجسته برای مادران و همسران شهدا هستند؛ بانویی که چهار فرزند خود را در راه دفاع از امام حسین (ع) تقدیم کرد و حضرت ابوالفضل العباس (ع)، علمدار کربلا، یکی از فرزندان ایشان بود.

وی با تبیین مفهوم صبر در برابر مصیبت‌ها گفت: صبر صرفاً به معنای عزاداری و اندوه نیست، بلکه به معنای ایستادگی در برابر بلا، تسلیم بودن در برابر اراده الهی و رضایت به قضای خداوند است.

امام جمعه بجنورد همچنین با گرامیداشت هفته بسیج و اشاره به حضور و فعالیت گروه‌های صالحین، بسیجی بودن را فراتر از عضویت رسمی در یک سازمان دانست و گفت: هر فردی که ویژگی‌های بسیجی را در رفتار و عمل خود داشته باشد، بسیجی است.

وی با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) درباره بسیج به‌عنوان لشکر مخلص خدا، اظهار کرد: اخلاص، احساس مسئولیت در برابر جامعه، مردم، کشور و دین از مهم‌ترین ویژگی‌های فرهنگ بسیجی است.

نوری ادامه داد: بسیجی کسی است که در عرصه علم، فناوری و دانش شبانه‌روز تلاش می‌کند تا کشور خود را به قله‌های پیشرفت و عظمت برساند و در زمان وقوع حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله نیز برای خدمت‌رسانی به مردم در میدان حضور پیدا می‌کند.

وی همچنین بر اهمیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تبعیت از رهبری و ولی امر جامعه اسلامی تأکید کرد.