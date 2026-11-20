فرمانده سپاه ناحیه حیدر کرار پرند از برنامه‌ریزی گسترده برای اجرای ۳۰۰ فعالیت فرهنگی، خدمت‌رسانی و افتتاح طرح‌های عمرانی در قالب هفته بسیج خبر داد.

اجرای ۳۰۰ طرح عمرانی و فرهنگی در پرند؛ هفته بسیج با رویکرد خدمت‌رسانی و جهادی

اجرای ۳۰۰ طرح عمرانی و فرهنگی در پرند؛ هفته بسیج با رویکرد خدمت‌رسانی و جهادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ پاسدار علی پایخوان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: برپایی اردو‌های جهادی، راهیان نور و راهیان پیشرفت از جمله برنامه‌های هفته بسیج در پرند است.

وی افزود: تفکر بسیجی، سازمانی مردم‌نهاد و برگرفته از روحیه اخلاص است که افراد در آن بدون چشم‌داشت شخصی، برای حل مشکلات جامعه، حفظ ارزش‌های والای اسلامی و پیشرفت کشور شبانه‌روزی تلاش می‌کنند.