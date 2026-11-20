به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی تحولات نامطلوب برای آمریکا در اجلاس اپک و همچنین شکست سیاسی ترامپ در نتیجه دیدارهای او، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:"اجلاس شنژن یک پیام روشن برای منطقه داشت: آمریکا دیگر توان یارکشی علیه ایران را ندارد.

ترامپ با دست پر از وعده‌های توخالی وارد چین شد و با دستان خالی و بیانیه‌ای نامطلوب برایش بیرون آمد.

قطعاً امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز خط قرمز ایران است که با ۷ شرط اصولی جمهوری اسلامی تحقق می‌یابد."