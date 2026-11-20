چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید نادر بیرامی و یادواره ۷۲ شهید دهستان حیدریه گیلانغرب با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مردم و جمعی از مسئولان در روستای قیطول بهرام‌وند این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، سخنرانان در این آیین بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبعیت از ولایت، پرهیز از اختلافات سیاسی، خدمت صادقانه به مردم و پاسداری از ارزش‌های اسلامی تأکید کردند.

دبیر ستاد اجرایی غدیر استان کرمانشاه، در این مراسم با تأکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت گفت: شهدا معلمان مکتب ایثار، استقامت، شجاعت و ولایت‌مداری هستند و بزرگ‌ترین ادای احترام به مقام شامخ آنان، ادامه دادن راه و قرار دادن سیره و سبک زندگی‌شان به‌عنوان الگوی عملی در جامعه است.

حجت الاسلام شمس الله جلیلیان با اشاره به نقش خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: خانواده‌های شهدا با صبر، استقامت و فداکاری خود، الگو‌های ماندگار جامعه هستند و تکریم واقعی این خانواده‌ها در گرو پاسداری از آرمان‌های شهدا، پایبندی به ولایت و تلاش برای حفظ ارزش‌هایی است که شهیدان برای آن جان خود را فدا کردند.

فرمانده سپاه ناحیه گیلانغرب، نیز در این آیین با تأکید بر ضرورت پاسداری از آرمان‌های شهدا گفت: حفظ اسلام، تبعیت از ولایت، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت وحدت اجتماعی از مهم‌ترین وظایف نسل امروز در قبال خون شهیدان است.

سرهنگ پاسدار محمد شریفی با اشاره به انتظارات شهدا از جامعه و مسئولان اظهار کرد: عمل به قرآن، پایبندی به مکتب امامین انقلاب و تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، اساس صیانت از اسلام و انقلاب است و ما در برابر خانواده‌های معظم شهدا عهد می‌بندیم که تا پای جان از آرمان‌های انقلاب و ایران اسلامی دفاع کنیم..