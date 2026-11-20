به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، با اشاره به پویایی سرمایه‌گذاری گردشگری آذربایجان غربی گفت: در این راستا هم‌اکنون ۶۱ طرح زیربنایی با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان در حال احداث هستند که طیف گسترده‌ای از زیرساخت‌ها را در بر می‌گیرند.

مرتضی صفری افزود: این طرح‌ها شامل ساخت هتل‌های یک تا پنج ستاره، مجتمع‌های گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و همچنین احداث سفره‌خانه‌های سنتی و سایر مراکز خدماتی است که با هدف ارتقای ظرفیت پذیرش گردشگر و تقویت زنجیره ارزش گردشگری در استان صورت می‌گیرد.

وی همچنین از تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی خبر داد و تصریح کرد: در راستای تسهیل ورود سرمایه، ۱۰ فرصت استراتژیک سرمایه‌گذاری در قالب بسته‌های تخصصی و بدون نام آماده شده که این اقدام با هدف حفظ امنیت اطلاعات تجاری و ایجاد شرایط رقابتی و حرفه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مراحل اجرایی مربوط به استعلامات لازم و نهایی‌سازی اسناد فنی این فرصت‌ها در دست اجراست تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بسته‌های نهایی برای ارائه به سرمایه‌گذاران و آغاز فرآیند مشارکت فراهم شود.