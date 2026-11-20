مازندران، میزبان پیرغلامان و خادمان حسینی

مازندران، میزبان پیرغلامان و خادمان حسینی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از آمادگی استان برای میزبانی بیست‌وچهارمین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در سال آینده خبر داد.

عیسی قاسمی طوسی گفت: مازندران به‌عنوان خاستگاه تشیع و محل شکل‌گیری نخستین حکومت علوی، ظرفیت‌های فرهنگی و مردمی ارزشمندی برای میزبانی این رویداد دارد.

وی با اشاره به ارادت مردم استان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) افزود: مردم مازندران مشتاق میزبانی از پیرغلامان و خادمان حسینی هستند و برای برگزاری هرچه بهتر این اجلاس آمادگی دارند.

قاسمی طوسی با بیان اینکه همه توان استان برای برگزاری شایسته این مراسم به کار گرفته می‌شود، گفت: با ریاست استاندار مازندران، ستاد‌های اولیه برگزاری اجلاس شکل خواهد گرفت تا زمینه میزبانی درخور شأن این رویداد فراهم شود.

بیست‌وچهارمین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی سال آینده در مازندران برگزار می‌شود.