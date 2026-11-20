پاکدشت با تجلیل از ۵۰۰ خانواده از دانش‌آموزان نخبه و ایتام، بار دیگر بر اهمیت حمایت از استعدادهای جوان و مراقبت از مسیر رشد آن‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و دانش‌آموزان مستعد، مراسم تکریم ۵۰۰ خانواده از دانش‌آموزان نخبه ایتام شهرستان پاکدشت برگزار شد.

در این مراسم، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، حمایت از فرزندان ایتام و همراهی با آنان را یک «تکلیف قانونی» برای تمامی دستگاه‌های حوزه‌ی اجتماعی و قضایی دانست.

مصطفی مختاری، دادستان پاکدشت، با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از این عزیزان افزود: «ما در کنار این فرزندان هستیم تا با شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر رشد و تعالی آنها، از پتانسیل‌های علمی و اجتماعی‌شان محافظت کنیم.