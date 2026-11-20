فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنگره مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه‌هاگفت:دانشجویان باید با دانشجویان خارج از کشور ارتباط برقرار کنند و حقیقت را به آنها برسانند. شما باید به دانشجویان بی‌پناه در جهان که در چنگال زورگویان گرفتار شده‌اند، پیام برسانید که جمهوری اسلامی پناهگاه همه‌ی ادیان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سرلشکر وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان کنگره مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها، از پیروزی جمهوری اسلامی در برابر حجم بی‌سابقه‌ای از تجهیزات و فشار‌های بین‌المللی سخن گفت.

وی با اشاره به حجم عظیم ناو‌ها و هواپیما‌هایی که علیه ایران به کار گرفته شد، تأکید کرد که با اراده الهی، حق بر باطل پیروز شده است.

فرمانده کل سپاه با اشاره به وضعیت کنونی جبهه دشمن، گفت: «ما امروز شاهد شکست کامل دشمن در میدان‌های جنگ، سیاست و گفتمان هستیم. رژیم صهیونیستی و آمریکا با وجود تمام قدرت‌نمایی‌ها، برای جبران این شکست به دیگران التماس کردند؛ اما تلاش آنها برای قطع کمک به ایران بی‌نتیجه ماند.

وی افزود که ایستادگی تنها در برابر این جبهه بزرگ، مایه‌ی افتخار جمهوری اسلامی است.

سرلشگر وحیدی با اشاره به قدرت دریایی نیرو‌های مسلح، از گسترش سیطره رزمندگان ایران به دریا‌های آزاد تا فاصله ۶۰۰ کیلومتری خبر داد و گفت: «دشمن با تلاش برای تصاحب جزایر و سواحل، با شیردلانی روبه‌رو شد که چاره‌ای جز فرار از منطقه ندارد. اگر زمانی در خلیج فارس تا ۱۲۰ شناور نظامی دشمن حضور داشتند، امروز ماه‌هاست که خبری از آنها نیست.

سرلشکر وحیدی در پایانی، با خطاب قرار دادن دانشجویان، آنها را ستون‌های اصلی این نهضت دانست و بر نقش کلیدی جوانان در جهان تاکید کرد.

وی گفت: دانشجویان باید با دانشجویان خارج از کشور ارتباط برقرار کنند و حقیقت را به آنها برسانند. شما باید به دانشجویان بی‌پناه در جهان که در چنگال زورگویان گرفتار شده‌اند، پیام برسانید که جمهوری اسلامی پناهگاه همه‌ی ادیان است.