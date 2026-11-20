نمایشگاه دائمی صنایع دستی و مواد غذایی با همت کمیته بانوان شورای اسلامی و دهیاری دهستان رودبار بخش رویدر برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، عضو شورای اسلامی رودبار گفت: در ۳۰ غرفه این نمایشگاه انواع لباس‌های بومی و محلی، ترشی، شیرینی و نان‌های سنتی و محلی هنر دستان زنان سرپرست خانوار در روستای رودبار عرضه می‌شود.

بیشتر بخوانید: گشایش نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در بندرعباس

ساجدی با اشاره به اینکه این نمایشگاه برای کمک به اقتصاد خانواده در روستای رودبار دایر شده افزود: در این نمایشگاه علاوه بر محصولات خانگی غرفه‌های فرهنگی کتاب و کتابخوانی و آموزشی نیز دایر است.

نواب بینایی رئیس اداره کار شهرستان خمیر با توجه به اینکه بازار کار بانوان کارآفرین این روستا وسیعتر شده از مسئولان خواست با تشکیل تعاونی مشاغل خانگی و واگذاری زمین و تامین سرمایه از این بانوان حمایت کنند.

عباس درخور مدیر میراث فرهنگی و گردشگری بندرخمیر گفت: با حمایتی که بسیج سازندگی از کسب و کار‌های خرد داشته در این روستا از ۳۰ غرفه ایی که در نمایشگاه هست ۱۱ غرفه متعلق به بانوانی است که از مزایای وام‌های صنایع دستی بهره‌مند شده‌اند.