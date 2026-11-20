به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین اختتامیه بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی (ع) با حضور پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، جمعی از مسئولان ملی و استانی، شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی، مداحان و خادمان اهل‌بیت (ع) و پیرغلامانی از ایران و ۱۰ کشور جهان در حسینیه اعظم ثارالله ارومیه برگزار شد.

این آیین با اجرای برنامه‌های متنوع مذهبی و فرهنگی همراه بود .