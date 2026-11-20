مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: شهر« خورموج» که در مرکز شهرستان دشتی قراردارد ، به مرحله نهایی داوری انتخاب پایتخت کتاب ایران راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمدحسین زندویان افزود: راه‌یابی خورموج به مرحله نهایی داوری پایتخت کتاب ایران و شهر‌های دوستدار کتاب، حاصل فعالیت‌ها، ظرفیت‌های فرهنگی و برنامه‌های ارائه‌شده در حوزه ترویج کتاب و کتابخوانی است.

وی افزود: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان دشتی و تلاش مجموعه‌های فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مردمی و فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی برای گسترش فرهنگ مطالعه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با اشاره به شاخص‌های ارزیابی شهر‌های متقاضی بیان کرد: در شیوه‌نامه جدید، فعالیت‌های مستند سه سال گذشته، برنامه راهبردی توسعه کتاب و کتابخوانی با افق سه تا پنج ساله و همچنین ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مرتبط با کتاب از محور‌های اصلی ارزیابی شهر‌ها بوده است.

وی گفت: برگزیدگان نهایی پس از جمع‌بندی نظر داوران و تأیید شورای سیاست‌گذاری، بهمن‌ماه معرفی خواهند شد.

شهر بوشهر پیش از این در سال ۱۳۹۶ به‌عنوان سومین پایتخت کتاب ایران انتخاب شده بود .