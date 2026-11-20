مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: شهر خورموج مرکز شهرستان دشتی، در میان ۲۰ شهر راه‌یافته از ۱۲ استان کشور به مرحله نهایی داوری انتخاب پایتخت کتاب ایران قرار گرفت و نتایج نهایی این رویداد بهمن‌ماه ۱۴۰۵ اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمدحسین زندویان افزود: راه‌یابی خورموج به مرحله نهایی داوری پایتخت کتاب ایران و شهر‌های دوستدار کتاب، حاصل فعالیت‌ها، ظرفیت‌های فرهنگی و برنامه‌های ارائه‌شده در حوزه ترویج کتاب و کتابخوانی است.

وی افزود: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان دشتی و تلاش مجموعه‌های فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مردمی و فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی برای گسترش فرهنگ مطالعه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با اشاره به شاخص‌های ارزیابی شهر‌های متقاضی بیان کرد: در شیوه‌نامه جدید، فعالیت‌های مستند سه سال گذشته، برنامه راهبردی توسعه کتاب و کتابخوانی با افق سه تا پنج ساله و همچنین ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مرتبط با کتاب از محور‌های اصلی ارزیابی شهر‌ها بوده است.

زندویان ادامه داد: در مرحله پیش‌رو، پرونده شهر‌های راه‌یافته به مرحله نهایی بررسی و ارزیابی‌های میدانی برای سنجش میزان تحقق برنامه‌ها و تطبیق مستندات با فعالیت‌های انجام‌شده انجام می‌شود.

وی گفت: برگزیدگان نهایی پس از جمع‌بندی نظر هیئت داوران و تأیید شورای سیاست‌گذاری، بهمن‌ماه ۱۴۰۵ معرفی خواهند شد.

شهر بوشهر نیز در سال ۱۳۹۶ به‌عنوان سومین پایتخت کتاب ایران انتخاب شد.

این عنوان در دوم اسفند ۱۳۹۵، در مراسم اختتامیه سومین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران اعلام شد و عنوان آن مربوط به سال ۱۳۹۶ است.