



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، هم زمان با آغاز هفته بسیج، تجمع جان فدایان در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد . در این تجمع بسیجیان با حضور خود بار دیگر با رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان کردند و عهد بستند تا پای جان گوش به فرمان ولایت فقیه و پایبند بر ارزش‌های امام و انقلاب می‌مانند.

فرمانده سپاه فجر فارس با بیان اینکه بسیج در آمادگی آحاد ملت ایران اسلامی برای دفاع از حریم و حرم جمهوری اسلامی ایران تعریف می‌شود افزود:بسیج در هر لحظه حاضر در عرصه دفاع، و بالنده است و در همه عرصه‌ها آمادگی خدمت رسانی دارد.

سردار بوعلی افزود: تنوع خدمات بسیج مبتنی بر ظرفیت نیاز جامعه است و در همه عرصه هااز دفاعی و امنیتی تا فرهنگی، قرآنی، اجتماعی، سازندگی و محرومیت زدایی حضور دارد و خدمت رسانی می‌کند و توانسته جایگاه خود را به رخ دشمنان اسلام بکشد.