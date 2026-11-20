جمعی از اساتید، فرهیختگان و علمای برجسته مدارس علوم دینی اهل‌سنت استان گلستان، در قالب اردویی علمی، فرهنگی و تبلیغی و با همت دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت کشور، معاونت پژوهش دبیرخانه شورا و مؤسسه مذاهب اسلامی قم، عازم شهر مقدس قم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین نورعلی دیلم، مدیر مرکز اسلامی استان گلستان، در تشریح اهداف و برنامه‌های این سفر اظهار کرد: در طول این سفر چندروزه، با برنامه‌ریزی و اهتمام معاونت پژوهش دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت کشور، برنامه‌های متنوعی از جمله بازدید از مؤسسات علمی و پژوهشی، دانشکده‌ها، مراکز قرآنی و برگزاری نشست‌های تخصصی و علمی در شهر مقدس قم پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اهداف راهبردی این اردوی علمی افزود: تبادل تجربیات علمی و پژوهشی، آشنایی با ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و میراث ارزشمند علمی و فرهنگی جهان اسلام و بهره‌مندی از توانمندی‌های مراکز علمی و حوزوی، از مهم‌ترین اهداف این برنامه به شمار می‌رود.

مدیر مرکز اسلامی استان گلستان همچنین با تأکید بر نقش چنین برنامه‌هایی در توسعه تعاملات میان علمای مذاهب اسلامی تصریح کرد: برگزاری این نشست‌ها و دیدار‌های علمی، زمینه‌ساز تقویت تقریب مذاهب اسلامی، تعمیق همدلی و افزایش شناخت متقابل میان علما، اندیشمندان و شخصیت‌های تأثیرگذار مذاهب اسلامی خواهد بود.

این کاروان علمی متشکل از ۱۵ نفر از اساتید و شخصیت‌های حوزوی اهل‌سنت استان گلستان است که پیش از آغاز سفر، با حضور در یادمان شهدا و مزار شهید گمنام، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهیدان، حرکت خود را در مسیر تعالی علمی، فرهنگی و تقویت وحدت و همدلی میان مذاهب اسلامی آغاز کردند.