اتاق اختلالات یادگیری و رشد در دبستان دخترانه هیئت‌امنایی علامه حلی دوره اول بیرجند، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، اتاق رشد و یادگیری با هدف ارتقای کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری و حمایت از رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان دوره ابتدایی راه‌اندازی شده است

ارزیابی و پایش فرایند رشد و یادگیری دانش‌آموزان، شناسایی و تقویت مهارت‌های شناختی و ذهنی، تقویت مهارت‌های توجه، تمرکز و حافظه، پرورش مهارت‌های ادراکی و دیداری ـ شنیداری، تقویت مهارت‌های پیش‌نیاز یادگیری، توانمندسازی مهارت‌های زبانی و ارتباطی، تقویت مهارت‌های حرکتی ظریف و هماهنگی دیداری ـ حرکتی و پرورش مهارت‌های اجرایی و سازمان‌دهی ذهنی از جمله خدمات این اتاق است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی در این مراسم گفت: این اتاق با رویکرد شناسایی زودهنگام، پیشگیری و مداخله به‌موقع در زمینه مشکلات یادگیری و رشد دانش‌آموزان راه‌اندازی شده است و با فراهم‌سازی فضایی تخصصی و حمایتی، زمینه ارزیابی دقیق‌تر نیاز‌های فردی، ارائه خدمات متناسب و تقویت توانمندی‌های شناختی، آموزشی و مهارتی دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

ماندگار با اشاره به اهمیت توسعه فضا‌های تخصصی در مدارس افزود: ایجاد و تجهیز چنین فضاهایی، علاوه بر کمک به شناسایی و رفع مشکلات آموزشی و رشدی، موجب افزایش فرصت‌های یادگیری، ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تقویت رویکرد مدرسه‌محور در حمایت از دانش‌آموزان می‌شود.

در حاشیه این مراسم، کتابخانه مدرسه نیز افتتاح شد.