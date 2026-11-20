به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تاکنون مالیات مقطوع بیش از ۸۰ درصد مودیان و صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ نهایی شده است. مشارکت مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات و انتخاب محل هزینه‌کرد آن، نسبت به دوره قبل ۴۰ درصد رشد داشته است.

مودیان تا پایان روز شنبه ۳۰ آبان فرصت دارند با مشاهده و تأیید مبلغ مالیات مقطوع محاسبه‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴، نسبت به تعیین محل مصرف مالیات خود اقدام کنند.