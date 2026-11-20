معاون وزیر صمت با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی، گفت: ما مدافع این مطلب بوده و هستیم که بهترین راه رفع تعهد ارزی، واردات کالا است و نباید به بهانه کنترل نرخ ارز، با ایجاد مانع برای واردات، قیمت نهایی کالا را در کف بازار افزایش دهیم.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، محمدصادق مفتح، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و میز ملی توسعه صادرات خرما، اظهار کرد: با توجه به واقعیت‌های پیرامون کشور و محاصره اقتصادی که دشمن به‌طور جدی قصد اعمال آن را دارد، استان‌های ساحلی از جمله بوشهر برای کشور کلیدی هستند و ما بسیار چشم و امید به فعالان بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان ابزار تحریم‌شکنی دوخته‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت آمادگی کامل دارد تا هرگونه امکانات و مجوز‌های لازم را برای تسهیل تجارت فراهم کند افزود: فلسفه تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این است که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تصمیم‌های رسمی به شکلی اتخاذ شود که بخش خصوصی بتواند با اختیار و اقتدار کامل در حوزه اقتصاد و رفع موانع تولید و تجارت نقش‌آفرینی کند و این نهاد می‌تواند برای دولت و دستگاه‌های دولتی در سطح استان تعیین تکلیف کند و طرح‌ها را به جلو ببرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی بیان داشت: توسعه تجارت که تا پیش از این امری مستحب و خوب بود، امروز در شرایط جدید به یک امر ضروری و لازم تبدیل شده است و دشمن عزم خود را جزم کرده تا در صادرات و واردات ما اخلال ایجاد کند؛ لذا اتاق‌های بازرگانی به عنوان پل ارتباطی بین فعالان اقتصادی و دولت باید نقش پررنگ‌تر و مقتدرانه‌تری ایفا کنند.

مفتح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی تصریح کرد: ما مدافع این مطلب بوده و هستیم که بهترین راه رفع تعهد ارزی، واردات کالا است و الزام صادرکننده به بازگرداندن ارز به شکلی دیگر مورد قبول ما نیست؛ هرچند این موضوع از بحث‌های مورد اختلاف بین وزارت صمت و بانک مرکزی است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه سیاست‌های ارزی کشور نباید جدا از سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی باشد، تصریح کرد: ارز فی‌نفسه ارزش مستقلی ندارد، بلکه ابزاری برای مبادله کالا است و نباید به بهانه کنترل نرخ ارز، با ایجاد مانع برای واردات، قیمت نهایی کالا را در کف بازار افزایش دهیم؛ چرا که این سیاست در گذشته نیز خسارت‌بار بوده و نظر کارشناسی ما این است که سیاست‌های ارزی باید کاملاً در خدمت سیاست‌های تجاری باشد.