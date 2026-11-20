

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای حسین طائب در همایش ملی پیشگامان رهایی اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی بسیج، تشکیل و اداره بسیج ده‌ها میلیونی است. افق ما باید تحقق این نگاه باشد که هر ایرانی یک بسیجی باشد؛ این موضوع الزاماً به معنای داشتن کارت بسیج نیست، بلکه به معنای گسترش تفکر و روحیه بسیجی در جامعه است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه، پیشرفت و تعالی را دو مفهوم محوری در مأموریت مجموعه بسیج دانست و گفت: پیشرفت به معنای تهدیدزدایی و کارآمدسازی است. اگر بتوانیم تهدید‌ها را از میان برداریم، اما در عین حال کارآمدی لازم را نداشته باشیم، پیشرفت محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به ابعاد مختلف تهدید‌ها افزود: تهدید‌ها تنها به تهدید‌های سخت محدود نیستند، بلکه تهدید‌های نرم، نیمه‌سخت، هوشمند و ترکیبی نیز وجود دارند و باید برای مقابله با همه این ابعاد، برنامه‌ریزی و آمادگی لازم را داشته باشیم.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با یادآوری مسیر حرکت بسیج از زمان تأسیس توسط فرمانده شهید، اظهار داشت که بسیج امروز با مأموریت‌های مصوب و گسترده‌ای روبه‌رو است. وی تأکید کرد: «مأموریت اصلی ما امروز، تبدیل شدن هر ایرانی به یک بسیجی است؛ یعنی ایجاد یک جریان نفوذ و خدمت در تمامی لایه‌های جامعه.»

طائب با اشاره به ظرفیت‌های عظیم دانشجویی، بر ضرورت حضور فعال بسیج در محیط‌های دانشگاهی تمرکز کرد و گفت: «با توجه به جمعیت بیش از ۳ میلیون دانشجوی کشور، ما باید افقی روشن برای جذب و تربیت این قشر تعریف کنیم. هدف ما این است که این جمعیت عظیم، به نیرو‌های صاحب‌تفکر و مأمور در مسیر پیشرفت کشور تبدیل شوند.»

وی در ادامه، «حل مسئله» را قله و هدف اصلی برنامه‌های آتی بسیج دانست و افزود: «ما نباید منتظر ماند تا مخاطبان به سوی ما بیایند؛ بلکه باید با تولید برنامه‌های متناسب با علایق و سلایق نسل جوان، به سمت آنها حرکت کنیم. هدف ما ایجاد تعامل، آموزش و ارتباط مؤثر با جوانان است، بدون آنکه درگیر تقابل و دوگانگی شویم.»

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان با توصیه به مسئولان و کادر‌های بسیجی، بر رویکرد «دعوت و دعوتگری» به جای تقابل تأکید کرد و گفت: «باید با حکمت و آرامش، انسان‌ها را به سمت ارزش‌ها دعوت کرد. اگر خود را مسئول و حکمران آینده کشور بدانیم و با برنامه‌ریزی دقیق بر پایه شناخت علایق جوانان حرکت کنیم، آینده کشور را تضمین خواهیم کرد.»