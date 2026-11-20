همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت و سلامت روان نوجوانان در فضای مجازی، تیک‌تاک از تغییراتی در ابزار نظارت والدین خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از تیک تاک، با افزایش حضور نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی و گسترش نگرانی‌ها درباره پیامد‌های استفاده بی‌رویه از فضای مجازی، تیک‌تاک از تغییراتی در ابزار نظارت والدین خبر داده است؛ تغییراتی که امکان دسترسی خانواده‌ها به اطلاعات بیشتری درباره فعالیت فرزندانشان در این شبکه اجتماعی را فراهم می‌کند.

تیک‌تاک از بازطراحی قابلیت نظارت والدین با عنوان «Family Pairing» خبر داد. بر اساس این تغییرات، والدین می‌توانند اطلاعاتی درباره مدت استفاده نوجوانان از این شبکه اجتماعی، میزان فعالیت آنها در ساعات شب، حساب‌های دنبال‌شده و حساب‌هایی که مسدود کرده‌اند، مشاهده کنند.

همچنین امکان بررسی پست‌های عمومی منتشرشده از سوی نوجوانان و تعداد بازدید‌های آنها فراهم شده است. والدین می‌توانند نمونه‌ای از محتوای تولیدکنندگانی را که فرزندانشان دنبال می‌کنند نیز مشاهده کنند.

تیک‌تاک اعلام کرده است که در مرحله بعد، امکان اطلاع والدین از افرادی که نوجوانان با آنها در این شبکه اجتماعی پیام ردوبدل می‌کنند، اضافه خواهد شد؛ با این حال، دسترسی به متن پیام‌های خصوصی در این قابلیت پیش‌بینی نشده است.

این پلتفرم همچنین از توسعه سامانه هشدار به والدین درباره جست‌و‌جو‌های مکرر مرتبط با خودآزاری خبر داده است. این قابلیت قرار است در صورت تکرار چنین جست‌و‌جو‌هایی از سوی نوجوان، خانواده را مطلع کند و اطلاعاتی برای حمایت و گفت‌و‌گو با فرزندشان در اختیار آنها قرار دهد. این امکان هنوز در مرحله توسعه قرار دارد.

اهمیت نظارت خانواده‌ها بر حضور نوجوانان در فضای مجازی

گسترش استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی، موضوعاتی مانند مواجهه با محتوای نامناسب، آزار اینترنتی، نقض حریم خصوصی، ارتباط با افراد ناشناس و تأثیر استفاده طولانی‌مدت از تلفن همراه بر زندگی روزمره را به یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها تبدیل کرده است.

کارشناسان حوزه تربیت و ایمنی دیجیتال بر اهمیت آگاهی والدین از فعالیت فرزندان در فضای مجازی تأکید می‌کنند؛ با این حال، نظارت مؤثر صرفاً به کنترل زمان استفاده یا بررسی فهرست ارتباطات محدود نمی‌شود و گفت‌وگوی مستمر با نوجوانان درباره خطرات فضای مجازی، آموزش حفظ اطلاعات شخصی و تقویت قدرت تشخیص محتوای قابل اعتماد نیز اهمیت دارد.

در عین حال، نظارت والدین باید با توجه به سن نوجوان و همراه با احترام به حریم خصوصی او انجام شود تا به جای ایجاد فضای بی‌اعتمادی، زمینه استفاده آگاهانه و مسئولانه از شبکه‌های اجتماعی فراهم شود.

تغییرات اعلام‌شده در ابزار‌های نظارت والدین تیک‌تاک بار دیگر توجه‌ها را به مسئولیت پلتفرم‌های اجتماعی، خانواده‌ها و نهاد‌های آموزشی در تأمین امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی جلب کرده است.