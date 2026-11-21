به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان در جلسات شورای مسکن گفت: دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با برنامه زمان‌بندی پروژه‌ها، تعهدات خود را در زمینه تأمین آب، برق و سایر زیرساخت‌ها انجام دهند تا در زمان افتتاح و تحویل واحدها، مشکلی برای سکونت مردم وجود نداشته باشد.

محمدجواد کولیوند با اشاره به ضرورت پیگیری هفتگی طرح‌ها افزود: روند اجرای پروژه‌ها، میزان پیشرفت، مشکلات مالی و موانع اجرایی باید به‌صورت مستمر بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

وی همچنین بر تعیین تکلیف تسهیلات بانکی، پیگیری تفاهم‌نامه‌های تأمین زیرساخت و تسریع در تکمیل یک‌هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی ایوانکی تا دهه فجر تأکید کرد.

فرج‌الله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان نیز با تأکید بر لزوم تکمیل زیرساخت‌ها همزمان با ساخت واحد‌های مسکونی، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از ظرفیت‌های استانی و اختیارات تفویض‌شده، موانع اجرای پروژه‌ها را برطرف کنند.

وی به ضرورت به‌روزرسانی هزینه‌های اجرای طرح‌ها متناسب با شرایط اقتصادی، تأمین منابع مالی و جلوگیری از توقف پروژه‌ها اشاره کرد و تسریع در اجرای خدمات شهری، فضای سبز و سایر امکانات موردنیاز در شهرک‌های مسکونی خواستار شد.

سید محمد حسینی طباطبایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان، نیز با اشاره به روند تأمین زمین و زیرساخت‌های طرح‌های مسکن، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان با مراحل ساخت و پیشرفت پروژه‌ها تأکید کرد.

امیر عمیدی، مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان، نیز با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصدی یک‌هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در شرق استان، رفع موانع مالی و اجرایی و تکمیل زیرساخت‌های آب، برق و گاز این واحد‌ها را از اولویت‌های طرح‌های نهضت ملی مسکن دانست.

در این نشست همچنین بر لزوم همکاری بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و متقاضیان برای تکمیل پروژه‌ها، پرداخت به‌موقع آورده‌ها و آماده‌سازی واحد‌ها برای بهره‌برداری تأکید شد.