معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ۱۰۸ فضای ورزشی با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان در استان در دست احداث است که تاکنون ۸۶ طرح افتتاح شده و ۴۰ طرح دیگر تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ علیرضا عابدی در حاشیه کلنگ‌زنی یک مدرسه در کاشلن گفت: این طرح‌ها در قالب زمین چمن مصنوعی، پوشش کف فضای باز و با عنوان «میدان همدلی» و با مشارکت نیکوکاران، مدیران مدارس و مردم در حال اجراست.

وی با بیان اینکه سهم فضای ورزشی هر دانش‌آموز استان اصفهان ۵۱ صدم متر مربع است، گفت: پس از پایان این طرح‌ها، ۱۰ صدم متر مربع به این سهم اضافه می‌شود.

عابدی همچنین از برگزاری بیست‌وهشتمین همایش نیکوکاران مدرسه‌ساز استان اصفهان در ۲۶ آذر خبر داد و گفت: نیکوکاران مدرسه‌ساز استان تاکنون حدود ۷ و نیم هزار میلیارد تومان در مدرسه‌سازی با دولت مشارکت داشته‌اند و این مشارکت با تفاهم‌نامه‌های جدید به ۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۵۰۰ طرح نیمه‌تمام آموزشی و ورزشی توسط نیکوکاران در استان در حال تکمیل است،گفت: در کنار مدرسه‌سازی، «مدرسه‌یاری» نیز مورد توجه نیکوکاران است و ارتقای کیفیت آموزشی، توانمندسازی معلمان و دانش‌آموزان و تأمین امکانات آموزشی و ورزشی از موارد آن است.

عابدی با اشاره به جایگاه ویژه کاشان به‌عنوان یکی از برترین شهرستان‌های کشور در مشارکت نیکوکاران در حوزه آموزش خاطرنشان کرد: گرچه کاشان در ساخت مدرسه پیشرو است، اکنون زمان ورود به مرحله جدیدی از همکاری با عنوان «مدرسه‌یاری» یعنی حمایت از کیفیت آموزشی و تجهیز مدارس به امکانات نوین است.