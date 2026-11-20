مشکل تامین آرد شهرستان بشاگرد با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان بررسی و برای رفع آن تصمیم‌گیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در نشست شورای آرد و نان شهرستان بشاگرد گفت: برای رفع مشکل موجود، توزیع آرد با همکاری بخشداران، دهیاران و تعاون روستایی با سرعت بیشتری توزیع می‌شود تا هیچ روستایی با کمبود آرد مواجه نشود.

خلیل قاسمی افزود: تاکنون بیش از ۹۰ درصدی خانوار‌های مشمول در سامانه جدید آرد روستایی نام نویسی کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: تکمیل اطلاعات خانوار‌ها و مراحل ثبت نام در سامانه، برای شارژ سهمیه آرد ماه‌های آینده ضروری است.

مسعود رمضان‌پور، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان با اشاره به اینکه مشکلی در تامین آرد نداریم گفت: سهمیه آرد خام روستایی شهرستان در سقف ماه‌های گذشته تأمین و در اختیار فرمانداری قرار گرفته و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.

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فرماندار بشاگرد نیز با اشاره به جمعیت حدود ۳۵ هزار نفری شهرستان گفت: تاکنون اطلاعات بیش از ۹ هزار خانوار در سامانه ثبت شده و حدود پنج هزار و ۴۰۰ خانوار نیز مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند.

جمشید خرمی افزود: توزیع آرد روستایی در روز‌های آینده با همکاری دستگاه‌های مسئول سرعت می‌گیرد تا با رفع مشکلات و تأخیر‌های گذشته، روند تأمین و توزیع آرد در روستا‌های بشاگرد به شرایط مطلوب بازگردد.

شهرستان بشاگرد با جمعیتی حدود ۳۵ هزار نفر در شرق استان هرمزگان واقع شده است.