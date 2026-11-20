به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان آذرشهر در صنعت فرآوری حبوبات اظهار کرد:آذرشهر یکی از قطب‌های اصلی فرآوری لپه کشور است و بر اساس آمار‌های ارائه‌ شده حدود ۹۸ درصد لپه ایران در این شهرستان تولید می‌شود، ظرفیتی مهم که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال، رونق صنایع تبدیلی و تکمیلی و توسعه اقتصادی منطقه دارد.

وی با اشاره به ظرفیت واحد‌های لپه‌سازی شهرستان افزود:بر اساس اطلاعات موجود حدود ۲۵۰ واحد لپه‌سازی در آذرشهر فعالیت دارند که ظرفیت جذب مواد اولیه آنها حدود ۲۰۰ هزار تن در سال برآورد می‌شود. از این تعداد ۲۱ واحد دارای پروانه بهره‌برداری هستند و سامان‌دهی واحد‌های فاقد مجوز، حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای ظرفیت‌های قانونی تولید می‌تواند به افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات منجر شود.

شفیعی با بیان اینکه صنعت لپه‌سازی سهم مهمی در اشتغالزایی منطقه دارد تصریح کرد: برآورد‌ها از اشتغال حدود ۸۰۰ نفر به‌ صورت مستقیم و ۲ هزار نفر به‌ صورت غیرمستقیم در این بخش حکایت دارد. استمرار فعالیت این واحد‌ها به تامین پایدار مواد اولیه، مدیریت هزینه‌های تولید، ارتقای فناوری فرآوری و توسعه بازار‌های فروش وابسته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به نیاز بالای واحد‌های فرآوری لپه به نخود گفت: تامین مواد اولیه یکی از مهمترین موضوعات اثرگذار بر فعالیت این صنعت است. بخشی از نخود مورد نیاز واحد‌های لپه‌سازی از استان‌هایی همچون آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، کردستان، لرستان و کرمانشاه تامین می‌شود و بخشی نیز از کشور‌های هند، اتیوپی و روسیه وارد کشور می‌شود.

وی ادامه داد: توسعه کشت نخود در داخل کشور، افزایش عملکرد مزارع و تقویت ارتباط میان کشاورزان و صنایع فرآوری می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و پایداری فعالیت واحد‌های تولیدی کمک کند.

شفیعی با اشاره به نبود صادرات قابل توجه لپه فرآوری‌ شده آذرشهر بر اساس اطلاعات ارائه‌ شده خاطرنشان کرد: توسعه بازار‌های هدف، ارتقای استاندارد‌های کیفی، بهبود بسته‌بندی و تکمیل زنجیره ارزش از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه حضور موثرتر این محصول در بازار‌های صادراتی را فراهم کند.