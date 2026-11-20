معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان از ابلاغ دستورالعمل جدید مدیریت مصرف گاز خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی، باید مصرف گاز را ۲۰ درصد کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مهیایی اظهار کرد: بر همین اساس، دستورالعملی با محوریت اقدامات کم‌هزینه و زودبازده برای مدیریت مصرف گاز و کاهش ۲۰ درصدی مصرف به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی گفت این موضوع به فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی گلستان نیز اعلام شده است.

مهیایی ادامه داد: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، مجتمع‌های تجاری، فروشگاه‌ها و بازارچه‌ها نیز باید محدودیت‌های تعیین‌شده برای زمان استفاده از سامانه‌های گرمایشی و دمای محیط را رعایت کنند.

وی همچنین درباره اماکن مذهبی کفت سامانه‌های گرمایشی مساجد و اماکن مذهبی باید صرفاً یک ساعت پیش از آغاز مراسم و حداکثر تا یک ساعت پس از پایان آن روشن باشند.

او همچنین بر ضرورت انجام معاینات فنی موتورخانه‌ها، هوشمندسازی سامانه‌های گرمایشی ساختمان‌های دولتی و استفاده از تجهیزات استاندارد تأکید کرد و گفت: هر دستگاه اجرایی باید یک نفر را به‌ عنوان مسئول انرژی سازمان خود معرفی کند تا روند مصرف به‌ صورت مستمر مدیریت شود.

مهیایی افزود: پایش اجرای این دستورالعمل بر عهده شرکت گاز استان است.