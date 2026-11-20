به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با ادامه فعالیت امواج ضعیف و کم دامنه تراز میانی جو در شبانه روز گذشته، بارش‌های خفیف و پراکنده‌ای در برخی نقاط استان ثبت گردید که بیشترین میزان بارش ثبت شده، از ایستگاه تخت سلیمان تکاب با ۲.۶ میلیمتر گزارش شد.

براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با توجه به حاکمیت الگو‌های پایدار، از امروز تا روز یکشنبه به لحاظ بارشی پدیده قابل توجهی در سطح استان مورد انتظار نمی‌باشد.

وزش باد در برخی ساعات (در نیمه جنوبی نسبتا شدید) تنها پدیده قابل توجه برای امروز به شمار میرود. روز یکشنبه با ورود سامانه بارشی جدید و زودگذر، شاهد رگبار‌های متناوب باران توام با رعد و برق و وزش باد گا‌ها شدید خواهیم بود که عمده فعالیت آن در نیمه شمالی و نواحی مرکزی خواهد بود.

ناپایداری‌های جوی تا اوایل وقت روز دوشنبه ادامه داشته و شدت بارش‌ها برای نواحی شمالی استان مورد انتظار می‌باشد لذا در طی فعالیت امواج بارشی، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها اختلال در تردد‌های جاده‌ای و کوهستانی به واسطه بارش برف و مه گرفتگی بسیار محتمل خواهد بود.

بررسی الگو‌های دمای حاکی از عدم تغییرات محسوس دما‌های بیشینه در طی چند روز آتی می‌باشد در حالیکه دما‌های کمینه تا روز یکشنبه روند صعودی خواهد داشت. در شبانه روز گذشته، ایستگاه فرودگاهی اورمیه با ثبت کمینه دمای ۲.۶ و ایستگاه هواشناسی شهرستان خوی با ثبت بیشینه دمای ۱۸.۵ بترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان بودند. دمای اورمیه دیروز در گرمترین ساعات ۱۶.۹ درجه در مقیاس سلسیوس ثبت و گزارش گردید.