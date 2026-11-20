تیم فوتبال بانوان یاسام کردستان در هفته هفتم رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور، مقابل هتل‌های شبستان رشت به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور، تیم یاسام کردستان در دیداری خانگی برابر هتل‌های شبستان رشت به تساوی ۲ بر ۲ رسید.

این دیدار پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در ورزشگاه ۲۲ گولان سنندج برگزار شد و دو تیم پس از ۹۰ دقیقه تلاش، امتیازات مسابقه را تقسیم کردند.

با این نتیجه، یاسام کردستان یک امتیاز خانگی به اندوخته‌های خود در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور اضافه کرد.