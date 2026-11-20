رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در سفر به کاشان با خانواده شهید مصطفی فروغی دیدار کرد و ضمن تکریم مقام شهید، از صبر و استقامت خانواده‌های شهیدان تجلیل کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین احسانی در این دیدار جایگاه خانواده‌های شهید را بسیار والا دانست و گفت: خانواده‌های شهدا نه‌تنها در فراق عزیزان خود صبوری می‌کنند، بلکه با تربیت فرزندان شایسته، مسئولیت ادامه راه شهید را نیز بر دوش می‌کشند.

وی با اشاره به هدایت کشتی انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب با توسل به حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) افزود: آینده روشن است و این مسیر با خون پاک شهدا تضمین شده است.

رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید کرد و گفت: این مرکز همواره در کنار خانواده‌های شهدا خواهد بود.

همسر شهید فروغی نیز با اشاره به روحیه انقلابی و ولایت‌مداری همسرش گفت: شهید فروغی همواره آرزوی شهادت داشت و عشق به ولایت، ویژگی اصلی زندگی او بود. برای او، حضرت آقا خط قرمز بود؛ همان‌طور که برای ما نیز چنین است.

شهید مصطفی فروغی در دهم اسفندماه ۱۴۰۴ همراه با ۱۱ نفر از همرزمانش در اهواز به شهادت رسید.