به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نصیر کوهزادی در حاشیه بازرسی از واحد‌های صنفی خرم‌آباد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی از ۴ واحد صنفی کانون های یادگیری زبان خارجه مورد بازدید قرار گرفت.

وی گفت: ضمن توجیه متصدیان نسبت به ضرورت تمدید پروانه‌های کسب و رعایت دقیق مقررات نظام صنفی، یک واحد صنفی که به دلیل فعالیت غیرمجاز اتباع خارجی اداره می‌شد، بلافاصله مهر و موم شد.

رئیس پلیس اماکن لرستان با تأکید بر امنیت فرزندان شهروندان، خطاب به خانواده‌ها هشدار داد: با توجه به فعالیت برخی مراکز غیرمجاز، اکیداً توصیه می‌شود والدین عزیز جهت آموزش زبان فرزندان خود، تنها به مراکز رسمی، دارای پروانه کسب معتبر و تحت نظارت مستقیم پلیس اماکن مراجعه کنند تا از بروز هرگونه مخاطره امنیتی یا آموزشی برای دانش‌آموزان و دانشجویان جلوگیری شود.