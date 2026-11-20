قهرمانی جوینده و هژبر در تنیس ساحلی جام خلیج فارس
نخستین دوره رقابتهای انفرادی تنیس ساحلی جام خلیج فارس با قهرمانی عرفان جوینده و ساره هژبر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نخستین دوره رقابتهای تنیس ساحلی جام خلیج فارس در شرایطی در جزیره کیش برگزار شد که ۱۲۳ بازیکن در دو بخش آقایان و بانوان از ۱۴ استان برای کسب عنوان قهرمانی و امتیازات این رویداد به مصاف هم رفتند.
در پایان این مسابقات عرفان جوینده با غلبه بر امیرعلی بندهنژاد عنوان قهرمانی بخش مردان را به خود اختصاص داد و ساره هژبر نیز با پیروزی مقابل نازنین انواری بر سکوی نخست این رقابتها تکیه زد.
این مسابقات با مدیریت کسری حجازی و سرداوری پویا کولائیان، سرداور نشان سفید فدراسیون جهانی برگزار شد. همچنین میلاد کیمرام، رئیس کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس با حضور در جزیره کیش از نزدیک عملکرد ورزشکاران و روند برگزاری مسابقات را تحت نظر داشت.
رقابتهای ۴۰۰ امتیازی نیز در دو بخش مردان و زنان با شروع جدول مقدماتی از امروز در جزیره کیش آغاز شد. در این مسابقات ۳۳ تیم زنان و ۸۰ تیم مردان برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم میروند.