به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ هزار جریبی اظهار کرد: از برنامه ۴۶۰ هزار هکتاری گندم، تاکنون اطلاعات کشت ۳۸۰ هزار هکتار، معادل ۸۲ درصد، ثبت شده است.

او با بیان اینکه همچنین میزان ثبت کشت جو و کلزا به ۹۳ درصد برنامه رسیده است افزود: برای چغندرقند ۶۰ درصد و سیب‌زمینی ۴۰ درصد برنامه در سامانه ثبت شده است.

هزارجریبی ادامه داد: برای کمک به افزایش کشت محصولات به‌ویژه گندم، امکان اصلاح اطلاعات سامانه تا زمان برداشت در نظر گرفته شده و مجوز کشت مازاد نیز دریافت شده است.

وی بارندگی‌های ابتدای فصل را از عوامل مؤثر در پیشرفت کشت پاییزه دانست و گفت: از ابتدای فصل زراعی تاکنون حدود ۱۳۵ میلی‌متر بارندگی در استان ثبت شده که این عدد مدت مشابه پارسال ۳۵ میلی‌متر بود.