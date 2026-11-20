

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس فدراسیون فوتبال درباره انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا اظهار داشت: علیرضا بیرانوند خودش صلاحدید داشت و با توجه به محرمانه بودن موضوع، تا حدودی از قبل می‌دانست که به عنوان مرد سال فوتبال آسیا انتخاب خواهد شد. او شایستگی کسب این عنوان را داشت و مرضیه جعفری نیز به همین ترتیب شایسته انتخاب بهترین مربی فوتبال بانوان آسیا بود.

وی درباره جوایز فوتسال آسیا گفت: در فوتسال احساس من این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا به نوعی جوایز را تقسیم کرده است چرا که هم سعید احمدعباسی و هم حسین طیبی می‌توانستند عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا را کسب کنند. باید روی فوتسال و فوتبال ساحلی به صورت ویژه کار کنیم. از سال آینده نیز در فوتبال ساحلی جوایز برترین‌های آسیا اهدا خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه با اشاره به تعویق یک‌ساله جام ملت‌های آسیا تصریح کرد: این موضوع دو روز پیش در جلسه هیئت رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا به رای گذاشته شد و به تصویب رسید. این تعویق یک ساله فرصت مناسبی برای جوانگرایی در تیم ملی فراهم کرد.

تاج افزود: انتظاراتی از ما وجود دارد که تیم فوتبال امید بتواند به المپیک صعود کند و امیدوارم این اتفاق رخ دهد. در تیم ملی بزرگسالان نیز باید نتایج خوبی کسب کنیم. تمامی مربیان در جایگاه خود باقی خواهند ماند و یکی از انتظارات ما از گل‌محمدی، رشد و توسعه تیم فوتبال امید است.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره عملکرد تیم ملی فوتبال ایران و جوان‌گرایی در این تیم اظهار کرد: تیم ملی در دو دیداری که انجام داد، به اعتقاد من عملکردی داشت که مورد پسند همگان قرار گرفت. این تیم با وجود جوان‌گرایی نشان داد که چه توانایی‌هایی دارد و می‌تواند در آینده شرایط بسیار مطلوب و خوبی را دنبال کند.