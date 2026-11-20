دیدار فرمانده سپاه قدس گیلان و اعضای ستاد بزرگداشت هفته بسیج بانماینده ولی فقیه در گیلان دیدار فرمانده سپاه قدس گیلان و اعضای ستاد بزرگداشت هفته بسیج بانماینده ولی فقیه در گیلان دیدار فرمانده سپاه قدس گیلان و اعضای ستاد بزرگداشت هفته بسیج بانماینده ولی فقیه در گیلان دیدار فرمانده سپاه قدس گیلان و اعضای ستاد بزرگداشت هفته بسیج بانماینده ولی فقیه در گیلان دیدار فرمانده سپاه قدس گیلان و اعضای ستاد بزرگداشت هفته بسیج بانماینده ولی فقیه در گیلان دیدار فرمانده سپاه قدس گیلان و اعضای ستاد بزرگداشت هفته بسیج بانماینده ولی فقیه در گیلان دیدار فرمانده سپاه قدس گیلان و اعضای ستاد بزرگداشت هفته بسیج بانماینده ولی فقیه در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، آیت الله فلاحتی در دیدار با فرمانده سپاه قدس گیلان و اعضای ستاد بزرگداشت هفته بسیج به نقش بسیج در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و گفت : هرچقدر بسیج از جهات مختلف تقویت شود نقش خود را بهتر از گذشته ایفا خواهد کرد.

وی به جایگاه بسیج در داخل و بیرون مرز‌های جغرافیایی کشورمان هم اشاره کرد و افزود : امروز بسیج به لطف خداوند یک بخش قدرتمند جامعه اسلامی و حتی جوامع غیر اسلامی است و به الگویی برای همه کسانی که درصدد مبارزه با استکبار جهانی هستند تبدیل شده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان به همه مسئولان حوزه فعالیت‌های بسیج توصیه کرد هر چقدر می‌توانند اخلاص و اقتدار بسیج با محوریت مردم را حفظ کنند.

فرمانده سپاه قدس گیلان هم در این نشست با اشاره به ویژه برنامه‌های هفته بسیج در گیلان گفت: در هفته بسیج امسال بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ برنامه با محوریت محله، مسجد و میدان برگزار می‌شود و تمرکز برنامه‌های امسال هم بر محوریت خدمت رسانی به اقشار مختلف مردم است.

سردار حمید دامغانی افزود: شعار بسیج امسال با عنوان «بسیج جان فدای ایران امید مستضفان» است گفت: امسال به دلیل شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، سرداران فرماندهان و هموطنان عزیزمان و جنگی که دشمن علیه ایران آغاز کرده هفته بسیجی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته خواهیم داشت و مناسبت‌های این هفته هم با تمرکز و راهبرد جدید رهبر معظم انقلاب اسلامی که اعلام کردند هر ایرانی یک بسیجی، برگزار خواهد شد.

همچنین امروز آیت الله فلاحتی از فعالیت‌های ۲۲۰ حلقه‌ی صالحین بسیج در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه رشت هم بازدید کرد.