۸ ماه از وقوع حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار به ساختمان دادگستری لارستان می‌گذرد، اما رد خونِ ۱۸ شهید و ۶۰ مجروح ، هنوز بر پیکره شهر حک شده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس دادگستری لارستان با اشاره به حمله دشمن به ساختمان دادگستری این شهرستان در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، این حمله را یکی از حوادث تلخ و دردناک تاریخ لارستان دانست و اظهار کرد: در پی این اقدام جنایتکارانه، ۱۸ نفر از حاضران در مجموعه دادگستری به شهادت رسیدند و ۶۰ نفر نیز مجروح و جانباز شدند.

جابری با اشاره به ابعاد انسانی و خسارت‌های ناشی از این حمله، یاد و خاطره شهدای این حادثه را گرامی داشت و بر ضرورت پاسداشت ایثار و فداکاری شهدا و خانواده‌های آنان تأکید کرد.

رئیس دادگستری لارستان همچنین بر ماندگاری یاد و نام شهدای این حادثه و تبیین ابعاد این جنایت برای نسل‌های آینده تأکید کرد.