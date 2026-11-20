اعلام جرم علیه کارخانه سیمان تهران به دلیل بی‌ توجهی به مصوبات آلودگی هوا

اعلام جرم علیه کارخانه سیمان تهران به دلیل بی‌ توجهی به مصوبات آلودگی هوا

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، رضا شایسته با اعلام این خبر گفت: با وجود ابلاغ مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا مبنی بر توقف فعالیت واحد‌های مشمول محدودیت، پایش‌های میدانی کارشناسان محیط زیست حاکی از ادامه فعالیت معادن وابسته به کارخانه سیمان تهران در شرایط اضطرار بود.

وی افزود: در پی مشاهده فعالیت معادن در روز‌های مشمول محدودیت، اخطاریه‌های لازم به مسئولان این مجموعه ابلاغ شد، اما با وجود تذکرات و اخطار‌های قانونی، فعالیت معادن همچنان ادامه داشت.

شایسته با اشاره به ضرورت اجرای مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا و رعایت الزامات زیست محیطی تصریح کرد: در پی استمرار فعالیت برخلاف تصمیمات ابلاغی، موضوع به مرجع قضایی اعلام و علیه این واحد اعلام جرم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری خاطرنشان کرد: پایش و نظارت بر فعالیت واحد‌های صنعتی و معدنی در شرایط اضطرار آلودگی هوا با جدیت ادامه دارد و با هرگونه تخلف از ضوابط و مصوبات ابلاغی، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.