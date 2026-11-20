به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، با حضور محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، و نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، ساخت خوابگاه دانشجویی پردیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی سیرجان آغازشد.

این طرح در زمینی به مساحت ۳۷ هکتار اجرا می‌شود و ساختمان خوابگاه با زیربنای ۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع در پنج طبقه، با کاربری اسکان دانشجویان دختر طراحی شده است.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح از محل منابع ملی تأمین خواهد شد.