رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور گفت: بسیج یک ارگان انقلابی و برخاسته از مردم است که در تمامی عرصه‌های مختلف انقلاب حضور اثرگذار داشته است.

بسیج نهادی انقلابی و مردمی، پویا و اثرگذار در تمامی عرصه‌های انقلاب اسلامی

بسیج نهادی انقلابی و مردمی، پویا و اثرگذار در تمامی عرصه‌های انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار سید هادی صالحی در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان با اشاره به نقش تعیین کننده بسیج در عرصه‌های مختلف کشور ادامه داد: در پنجم آذر ماه سال ۱۳۵۸ بسیج به فرمان حضرت امام خمینی (ره)، بنیان گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه بسیج متناسب با شرایط و موقعیت‌های مختلف کشور نقش اثرگذار خود را انجام داده و می‌دهد، بیان کرد: دوران هشت سال دفاع مقدس، مبارزه با بیماری کرونا و دفاع از میهن اسلامی در جنک‌های تحمیلی دوم و سوم از مهمترین نقش آفرینی‌های نهاد مقدس بسیج می‌باشد.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در بخش دیگری از برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری به فعالیت ۱۰ میلیون نفر در ۶۰۰ هزار واحد تولیدی در اصناف کشور اشاره کرد و خاطر نشان کرد: این بخش یک ظرفیت بزرگی برای کشور می‌باشد که می‌تواند در تولید، صنعت و اقتصاد اثرگذار باشد.

سرهنگ پاسدار صالحی ساداتی با اشاره به فعالیت‌های سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور گفت: با توجه به مشکلات کشور در موضوع ناترازی انرژی، سازمان بسیج مستضعفین طرح همیار انرژی را با حضور سازمان‌های بسیج محلات، بسیج خواهران، بسیج دانش آموزی و بیج اصناف با دبیری بسیج مهندسین در حال اجرا دارد که با هدف کاهش ناترازی‌های از جمله گاز چه در جهت فرهنگ سازی و چه در جهت اقدامات عملی در جهت بهبود مصرف انژی انجام می‌دهد.

وی همچنین یکی دیگر از فعالیت‌های سازمان بسیج اصناف را همکاری با دستگاه نظارت بر بازار اعلام کرد و افزود: بهترین ناظران در بازار خود مردم هستند و بسیج که از دل مردم برخاسته است و بسیج انصاف به علت مردمی بودن و حضور اصناف در جهت نظارت و مقابله با تخلفات در سطح بازار در کنار دستگا‌های بازرسی قرار دارد.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور اظهار کرد: سامانه بازار رصد توسط این سازمان راه اندازی شده است و شهروندان می‌توانند تمامی تخلفات در سطح بازار را از طریق این سامانه اطلاع رسانی نمایند.