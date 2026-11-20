پخش زنده
امروز: -
مسابقات فوتبال ایران و لائوس و همچنین دیدار تیمهای صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان، امروز بهصورت زنده از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تیم نوجوانان زیر ۱۷ سال کشورمان در آخرین بازی خود در چارچوب رقابتهای جام ملتهای ۲۰۲۷ آسیا، به مصاف لائوس میرود.
این مسابقه از ساعت ۱۵:۳۰ با گزارشگری میثم مختاری در قالب برنامه «مثبت ورزش» زنده پخش می شود.
تیم فوتبال نوجوانان زیر ۱۷ سال کشورمان تاکنون با سه پیروزی پیاپی و ۹ امتیاز صعودش به جام ملتهای آسیا را قطعی کرده است.
شبکه ورزش در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال با شگاههای کشور، بازی دو تیم صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان را زنده پخش می کند.
این دو تیم از ساعت ۱۸ در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف یکدیگر میروند.
استقلال خوزستان با ۱۱ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار دارد و صنعتنفت آبادان با ۱۰ امتیاز در رتبه شانزدهم ایستاده است، بنابراین نتیجه این مسابقه میتواند تاثیر مستقیمی بر شرایط دو تیم در ادامه رقابتها داشته باشد.