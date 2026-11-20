پخش زنده فوتبال ایران و لائوس و صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان از شبکه ورزش سیما

مسابقات فوتبال ایران و لائوس و همچنین دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان، امروز به‌صورت زنده از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد.