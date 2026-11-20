معاون عمرانی استانداری با همراهی مدیرکل کل راه و شهرسازی استان و معاونین این مجموعه از پروژه‌های نهضت ملی مسکن بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،طهماسب نجفی گفت: با تأکید ویژه استاندار محترم پروژه‌های نهضت ملی مسکن توسط مدیریت ارشد استان به صورت هفتگی و به شکل میدانی می‌شوند و مشکلات آن‌ها در حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه پایش می‌شوند و در این بازدیدها مشکلات و موانع موجود در روند اجرایی این پروژه‌ها با حضور پیمانکاران مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد؛ در بازدید امروز هم، آخرین وضعیت اجرایی و روند پیشرفت پروژه‌های ۵۴۰۰ واحدی شهید طهماسبی و ۱۰۰۲ واحدی شهید ملکشاهی مورد بررسی قرار گرفت و از نزدیک روند اجرای این طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در جلسات هفتگی شورای مسکن نیز راهکارها و تصمیمات لازم با حضور مدیران دستگاه‌های عضو به منظور حل مشکلات و موانع موجود در مسیر اجرای این پروژه ها، اتخاذ می‌شود.

معاون عمرانی استاندار خاطرنشان کرد: علی رغم وقوع اتفاقاتی مانند جنگ رمضان و افزایش تحریم های ظالماته دشمن، خوشبختانه اغلب پروژه های نهضت ملی مسکن در کرمانشاه با شتاب مناسبی در حال اجراست و تعدادی از این پروژه‌ها در مراحل نهایی قرار دارند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های متولی حوزه مسکن باید با جدیت و تلاش بیشتری روند تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن را پیگیری کنند تا این واحدها هر چه سریع‌تر در اختیار مردم عزیز قرار گیرند.