به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی میزان صادرات انجام‌شده در ۸ ماهه سال جاری را ۳.۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: صادرات آذربایجان غربی در این مدت نزدیک به پنج درصد رشد داشته است.

سخاوت خیرخواه از جذب نزدیک به ۱۰۰ درصد سهمیه پیله‌وری استان خبر داد و افزود: علاوه بر استفاده کامل از سهمیه اختصاص یافته ۱۸۰ میلیون دلار سالانه، ۱۰۰ میلیون دلار نیز به سهمیه استان اضافه شده است؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد سهمیه پیله‌وری جذب می‌شد.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی اظهار کرد: در هفت ماه گذشته ۵۱۲ جواز تأسیس سرمایه گذاری صنعتی در آذربایجان غربی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. این آمار بیانگر تداوم تمایل سرمایه گذاران و وجود ظرفیت‌های مناسب برای سرمایه گذاری در استان آذربایجان غربی است.

خیرخواه با اشاره به صدور ۹۹ پروانه صنعتی جدید در آذربایجان‌غربی، احیای معادن راکد را نیز از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه معدن عنوان کرد و گفت: در یک سال گذشته ۳۳ معدن راکد با برگزاری سه مزایده به چرخه فعالیت بازگشته‌اند و مزایده جدیدی نیز با هدف جذب سرمایه‌گذار و فعال‌سازی سایر معادن راکد برگزار خواهد شد؛ این در حالی است که در برخی استان‌ها ممکن است حتی سالانه یک مزایده نیز برگزار نشود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را برای توسعه واحد‌های فرآوری در جوار معادنی همچون سیلیس و معادن انواع سنگ و سنگ‌های تزئینی به کار خواهیم گرفت تا ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های معدنی و ایجاد ارزش افزوده در استان فراهم شود.