به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی کشور در بخش مردان، امروز ۲۹ آبان، به میزبانی هیئت دوومیدانی استان سمنان و در منطقه گردشگری چشمه‌علی دامغان برگزار شد و ورزشکاران در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند.



نوجوانان؛ همدان بر سکوی نخست ایستاد

در رده سنی نوجوانان، محمدعلی اسکندرزاده از همدان عنوان قهرمانی را به دست آورد و پارسا خزایی از همدان و ایلیا احسنت از فارس به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند.

در بخش تیمی نیز همدان با کسب عنوان قهرمانی بر سکوی نخست ایستاد و تیم‌های فارس و کردستان به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

جوانان؛ زنجان گوی سبقت را از رقبا ربود

در رده سنی جوانان، امیرمحمد رستمی از همدان زودتر از سایر دوندگان از خط پایان عبور کرد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. مهدی شافعیان از زنجان و محمدمهدی حسینی از تهران نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش تیمی این رده سنی، زنجان موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند و تیم‌های تهران و خراسان رضوی به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

بزرگسالان؛ تهران فاتح رقابت‌های تیمی شد

در رقابت‌های رده سنی بزرگسالان، میلاد رحیمی از ایلام با پیشی گرفتن از سایر رقبا، عنوان قهرمانی کشور را کسب کرد. امیرحسین کیوانلو و سمیر اقبالی، هر دو از تهران، نیز به ترتیب بر سکو‌های دوم و سوم ایستادند.

در بخش تیمی نیز تهران با عملکردی برتر موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و تیم‌های البرز و مرکزی به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

به این ترتیب، مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی کشور که ۲۸ و ۲۹ آبان در دو بخش بانوان و مردان برگزار شد، با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.