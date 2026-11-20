کوه‌پیمایی خانوادگی با حضور نزدیک به دو هزار شهروند کاشانی در روز هوای پاک، در مسیر پنج‌کیلومتری ارتفاعات روستای خنب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ورزشکاران، دوچرخه‌سواران و شهروندانی از محله‌ها و مناطق مختلف کاشان در این کوه‌پیمایی خانوادگی شرکت کردند.

شرکت‌کنندگان مسافت پنج کیلومتری روستای خنب را که در منطقه‌ای کوهستانی با جاذبه‌های طبیعی، گردشگری و زیارتی کم‌نظیر قرار دارد، پیاده‌روی کردند.

این برنامه با همکاری هیئت ورزش‌های همگانی و سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کاشان و با هدف ارتقای سلامت جامعه و بالا بردن سطح آگاهی عمومی درباره سرطان برگزار شد.

پس از پیاده‌روی، شرکت‌کنندگان به زیارت امامزاده طاهر (ع) رفتند.

روستای خنب مقصدی بکر و دست‌نخورده برای طبیعت‌دوستان، در فاصله ۶۰کیلومتری از شهر کاشان قرار دارد.