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نمایشگاه بینالمللی دیجیتک ۲۰۲۶ با حضور وزیر ارتباطات ایران، نمایندگان دولت ارمنستان و فعالان بخش فناوری این کشور گشایش یافت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هدف از سفر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان به ارمنستان و شرکت در نمایشگاه بینالمللی دیجیتک ۲۰۲۶، توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای ارتباطات، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال در چارچوب برنامه دیپلماسی فناوری است .
دیدار و رایزنی با مقامهای شرکتکننده و بازدید از بخشهای تخصصی نمایشگاه و گفتوگو با فناوران این حوزه ، بخشی از برنامههای این سفر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، به دعوت رسمی داویت تادِووسیان وزیر صنعت فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی ارمنستان، به ایروان سفر کرده است.