به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هدف از سفر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان به ارمنستان و شرکت در نمایشگاه بین‌المللی دیجی‌تک ۲۰۲۶، توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های ارتباطات، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال در چارچوب برنامه دیپلماسی فناوری است .

دیدار و رایزنی با مقام‌های شرکت‌کننده و بازدید از بخش‌های تخصصی نمایشگاه و گفت‌و‌گو با فناوران این حوزه ، بخشی از برنامه‌های این سفر است.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، به دعوت رسمی داویت تادِووسیان وزیر صنعت فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی ارمنستان، به ایروان سفر کرده است.

بیست‌و یکمین دوره نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دیجی‌تک اکسپو از ۲۰ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۹ آبان تا اول آذر ۱۴۰۵) در مرکز نمایشگاهی مریدیان ایروان در حال برگزاری است .





این رویداد با تمرکز بر زنجیره ارزش هوش مصنوعی، از انرژی و تراشه‌ها تا زیرساخت‌های پردازشی، مراکز داده، توسعه مدل‌های هوش مصنوعی و کاربردهای تجاری این فناوری، میزبان بیش از ۲۰۰ شرکت نمایشگاهی و بیش از ۱۰۰ سخنران از کشورهای مختلف خواهد بود.





سفر وزیر ارتباطات به ارمنستان در چارچوب سیاست توسعه «دیپلماسی فناوری» و با هدف معرفی توانمندی‌های فناورانه کشور، توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان و گسترش همکاری با بازیگران منطقه‌ای و جهانی صنعت فناوری انجام شده است .