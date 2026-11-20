به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام حسن پورعلی، مسئول تعلیم و تربیت سپاه ارومیه، از برگزاری رزمایش حلقه‌های صالحین به مناسبت هفته بسیج و به نام شهید شاخص سید عبدالرحیم موسوی در نماز جمعه این شهر خبر داد.

حجت‌الاسلام حسن پورعلی، مسئول تعلیم و تربیت سپاه ارومیه گفت: رزمایش حلقه‌های صالحین به مناسبت هفته بسیج و به نام شهید شاخص، شهید بزرگوار سید عبدالرحیم موسوی، با حضور حلقه‌های صالحین در نماز جمعه برگزار شد.

وی افزود: این رزمایش با هدف نمایش فعالیت‌های بسیج در نماز جمعه و حضور آحاد مردم در این برنامه انجام گرفت. امروز بسیج در مباحث تربیتی و مقابله با نفوذ دشمن، اعم از نفوذ اعتقادی و نفوذ در باور‌های نوجوانان و جوانان، برنامه‌های متعددی دارد و تاکنون گام‌های مهمی در جهت مقابله با نفوذ اعتقادی دشمن برداشته است.

پورعلی تصریح کرد: در این رزمایش، ۶۰ حلقه صالحین خواهران و ۶۰ حلقه صالحین برادران در نماز جمعه شرکت کردند. هدف از برگزاری این رزمایش، نشان دادن قدرت تربیتی بسیج به دشمنان است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این برنامه‌ها بتواند در راستای تقویت باور‌های دینی و تربیتی نسل جوان مؤثر واقع شود.