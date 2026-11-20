دویست‌وشصت‌وچهارمین شب حضور مردمی با شرکت گسترده خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان و کودکان استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان ؛ در این گردهمایی شبانه، گروه‌های مختلف مردم از خانواده‌ها و جوانان تا نوجوانان و کودکان در کنار یکدیگر حضور یافتند و با سر دادن شعارهای انقلابی و ملی، حمایت خود را از آرمان‌ها و ارزش‌ها نشان دادند.

حضور خانواده‌ها در کنار جوانان و نوجوانان، پیوند نسل‌ها و انتقال روحیه همدلی و پاسخگویی اجتماعی را نشان داد؛ حضوری که بیانگر همراهی و مشارکت گروه‌های مختلف مردم است.

این حضور ۲۶۴ شبه، روایتی از ادامه یک خواست و باور جمعی است؛ مردمی که با ایستادن در میدان، پیام وحدت و انسجام را فراتر از شعار، در عمل نشان داده‌اند.

این برنامه بار دیگر نشان داد همدلی، اتحاد و مشارکت مردمی از مهم‌ترین نمودهای این گردهمایی‌هاست.