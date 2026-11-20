به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «روز‌های بهتر» محصول سال ۲۰۲۳ کشور دانمارک، با محوریت خانواده و اهمیت همدلی و همراهی اعضای آن، امروز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو پخش می‌شود.

این فیلم داستان سه برادر را روایت می‌کند که پس از سال‌ها دوری از یکدیگر، برای مواجهه با بحران مالی پدرشان به شهر زادگاه خود بازمی‌گردند و در این مسیر، فرصت ترمیم زخم‌های قدیمی و بازیافتن پیوند‌های خانوادگی را پیدا می‌کنند.

در فیلم سینمایی «روز‌های بهتر» سه برادر به نام‌های اسکار، کارل و لوکاس که پس از مرگ مادر از یکدیگر فاصله گرفته‌اند، به‌دلیل بحران مالی پدرشان ناچار می‌شوند به شهر زادگاه خود بازگردند. این بازگشت، فرصتی برای آنها فراهم می‌کند تا در کنار مواجهه با مشکلات پیش‌رو، با گذشته خود روبه‌رو شوند و برای ترمیم روابط و زخم‌های قدیمی تلاش کنند.

مستند جدید «پرونده‌های اپستین» محصول استرالیا در سال ۲۰۲۶، با بررسی ابعاد مختلف پرونده جفری اپستین و شبکه ارتباطات او با محافل قدرتمند اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آمریکا، برای نخستین بار، بامداد شنبه ۳۰ آبان از شبکه افق پخش می‌شود.

این مستند به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد و سوءاستفاده جنسی در ایالات متحده آمریکا می‌پردازد، پرونده جفری اپستین، میلیاردر آمریکایی که با ایجاد شبکه‌ای از سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان و زنان جوان، سال‌ها در سایه ارتباط با محافل قدرتمند اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فعالیت می‌کرد.

«پرونده‌های اپستین» با بررسی مرگ اپستین در زندان در سال ۲۰۱۹، به شبکه گسترده ارتباطات او با چهره‌های بانفوذ آمریکا و پرسش‌های بی‌پاسخ درباره افرادی می‌پردازد که ممکن است از فعالیت‌های مجرمانه او اطلاع داشته یا در پنهان ماندن ابعاد این پرونده نقش داشته باشند.

بخش دیگری از مستند، تأثیر ثروت و نفوذ بر روند‌های قضایی و سیاسی آمریکا و مبارزه طولانی‌مدت قربانیان برای شنیده شدن صدایشان را مورد توجه قرار می‌دهد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا صاحبان قدرت و ثروت در برابر قانون از مصونیت برخوردارند یا خیر.

در این مستند همچنین به ارتباطات جفری اپستین با دونالد ترامپ و مناقشات پیرامون انتشار اسناد مرتبط با این پرونده پرداخته می‌شود، موضوعی که در کنار سایر ابعاد پرونده، پرسش‌هایی درباره رابطه قدرت سیاسی، ثروت و شفافیت در ساختار سیاسی آمریکا مطرح می‌کند.

«پرونده‌های اپستین» در نهایت با نگاهی انتقادی، پرونده جفری اپستین را از منظر فساد، نفوذ صاحبان قدرت و چالش‌های پیش روی عدالت و اعتماد عمومی بررسی می‌کند.

مستند «پرونده‌های اپستین» ساعت ۰۰:۳۰ بامداد پخش می شود.