رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، با اشاره به اهمیت راهبردی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، بر ضرورت مشارکت فعال شهروندان در این فرآیند سرنوشت‌ساز تأکید کرد و آن را زیربنای اصلی برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و تخصیص بودجه‌ها دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین سپهری در اظهاراتی در خصوص پویش اطلاع‌رسانی سرشماری، ضمن تمجید از نقش مؤثر رسانه‌ها، اعلام کرد: تعامل گسترده و بی‌سابقه مجریان و گویندگان صدا و سیما در جهت اطلاع‌رسانی دقیق این رویداد، گامی بلند در راستای آگاهی‌بخشی به جامعه است. وی از این همکاری ارزشمند و در این پویش بزرگ قدردانی کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با تبیین ماهیت فراتر از آماریِ این رویداد، تصریح کرد: سرشماری فقط یک آمار ساده نیست؛ بلکه نقشه راه آبادانی و توسعه شهرها و روستاهاست.

سپهری در پایان، از تمامی شهروندان شریف استان خواست تا با درک اهمیت این مقطع زمانی و با نگاهی به آینده توسعه استان، با دقت و همکاری کامل با مجریان سرشماری تعامل داشته باشند تا داده‌های حاصله، بستری دقیق برای بهبود خدمات‌رسانی و پیشرفت مناطق فراهم آورد.